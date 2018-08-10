Москва, 10 августа, 2018, 14:48 — ИА Регнум. В России назрела необходимость перейти от использования пластиковых пакетов к эксплуатации более экологичных аналогов, считает эколог Александр Закондырин. Об этом он заявил 10 августа корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что Новая Зеландия намерена в течение года отказаться от использования пластиковых пакетов.

(сс) cocoparisienne Пакет с мусором

«Правительство Новой Зеландии представляет свою страну и население, а российское — не всегда, — отметил Закондырин. — Конечно, пластиковые пакеты надо запрещать. Когда все цивилизованные страны откажутся от использования пластиковых пакетов — это вопрос времени. Другой вопрос, что это не надо делать резко. Должен быть переходный этап, который даст возможность производителю потихоньку снизить практически до нуля производство пластиковых пакетов, и отказаться от этой упаковки, и заменить её экологичными аналогами».

Закондырин также обратил внимание на то, что проблема пластиковых пакетов состоит в очень большом сроке, который требуется для их естественного разложения. Вместо этого он призвал использовать для производства экологически чистых сумок, мешков и пакетов вторсырьё.

«Можно делать пакеты из него, — сказал Закондырин. — Объём переработки бумаги в РФ — менее 30%. Довести этот показатель до 100% абсолютно реально. Однако стоимость переработанного продукта будет достаточно высокой, и она не сравнится со стоимостью пластикового пакета».

В то же время эколог подчеркнул, что если ориентироваться не на сиюминутную выгоду, а оценивать общую пользу, то для государства прибыльнее отказаться от использования пластиковых пакетов и даже компенсировать их производителям неизбежные потери, нежели потом решать проблему рекультивации свалок, переполненных пластиковыми пакетами.

«Экономика замкнутого цикла намного выгоднее, — подытожил Закондырин. — Даже если субсидировать производителей. У правительства Новой Зеландии есть экологическая ответственность, которая не всегда есть у российского правительства».

Напомним, как стало известно 10 августа из сообщения телеканала Новой Зеландии 1News, правительство этой страны заявило о поэтапном отказе от использования пластиковых пакетов.

Об этом своих граждан проинформировали премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн и помощник министра окружающей среды Юджени Сейдж.

Своё решение чиновники объяснили необходимостью бороться с тем колоссальным вредом, который наносят экологии Новой Зеландии сотни миллионов одноразовых пластиковых пакетов, загрязняющих морскую среду.