Тюмень, 10 августа, 2018, 14:50 — ИА Регнум. В Тюмени выясняются обстоятельства падения четырёхлетнего мальчика с балкона четвёртого этажа многоэтажки на улице Тульская. Ребёнок находится в тяжёлом состоянии в реанимации больницы №2. Трагедия произошла вечером 9 августа 2018 года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СКР по Тюменской области.

(сс) Daquella manera Дети у окна

Проблема падающих из окон детей в Тюмени этим летом обострилась как никогда. В 2017 году зафиксировано три падения маленьких детей из окон многоэтажек. С учётом последнего случая, в 2018 году в Тюмени зафиксировано уже 11 выпавших малолетних, пятеро из которых погибли, остальные серьёзно покалечились.

К тюменским родителям 9 августа обратился глава региона Александр Моор.

«В Тюмени снова произошел трагический случай — выпал из окна и погиб еще один ребенок (речь идёт о падении трёхлетнего ребёнка с 13-го этажа 8 августа —. ИА REGNUM ). Об этом трудно говорить, но я должен сказать. Все эти трагедии произошли с обычными, нормальными семьями, где почти всегда с маленьким ребенком были его близкие. Просто они отвлеклись. Иногда буквально на несколько секунд. Взрослые, помните, что дети только тогда в безопасности, когда вы рядом и вы их видите. Будьте внимательны и берегите детей», — отметил Александр Моор.

В детских садах Тюмени, на телевидении и в газетах всё лето идёт информирование родителей, что маленьких детей нельзя оставлять без присмотра, окна надо закрывать и даже снимать ручки, когда малыши остаются в комнате одни. Но взрослые не слышат призывов, а дети продолжают выпадать из окон и с балконов.