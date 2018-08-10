Архангельск, 10 августа, 2018, 14:24 — ИА Регнум. Всероссийский чемпионат «Лесоруб XXI века» проходит в Устьянском районе Архангельской области. Об этом сообщает интернет-портал «Общественное телевидение России».

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На турнир приехали более полусотни команд из 12 регионов России, а также из Норвегии, Финляндии и Швеции. Спонсоры подготовили призы для победителей — это автомобили, квадроциклы и снегоходы. Более 200 операторов лесозаготовительной техники соревнуются в пяти номинациях. Машинистам лесного комбайна-харвестера, например, необходимо спилить дерево и разделить бревно на десять частей по полметра. А в номинации «гидроманипулятор» нужно построить фигуры для гигантских «городков», собрать и разобрать сруб.

«Мне предстоит выполнить — собрать три фигуры за десять минут, — сказал участник всероссийского чемпионата «Лесоруб XXI века», оператор гидроманипулятора Владимир Кривополенов. — И собрать сруб колодца — второе упражнение тоже за десять минут. Упражнения достаточно сложные, нужна точность, аккуратность, ну и скорость, конечно».

«Участники, которые приходят на соревнования, они уже имеют высокий уровень, — заявил начальник департамента Федерального агентства лесного хозяйства по Северо-Западному Федеральному округу Алексей Эглит. — Но повышение уровня может быть только в одном — в общении между профессионалами. И здесь как раз это общение происходит, происходит обмен тонкими местами в технологиях».

Организаторы соревнований подготовили и шоу-программу. В нее входит, например, шахматный турнир на гидроманипуляторах. Впервые состоится тестовый чемпионат «WorldSkills» среди студенческих команд. Зрители также увидят финал конкурса красоты «Королева леса», в который пробились пятнадцать работниц лесной промышленности.