Омск, 10 августа, 2018, 14:08 — ИА Регнум. Управление дорожного хозяйства и благоустройства Омска к зимнему периоду планирует закупить около 60 тысяч тонн речного песка и 4,5 тысячи тонн технической соли. Об этом ИА REGNUM сообщили сегодня, 10 августа, в мэрии Омска.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Зимний Омск

«В целом на зиму нужно порядка 65 тысяч тонн песко-соляной смеси, чтобы устойчиво и стабильно пройти предстоящий зимний период», — сказал начальник отдела материально-технического снабжения управления дорожного хозяйства и благоустройства Виктор Чижмак, комментируя подготовку Омска к зиме.

Заявки на приобретение песка и соли через аукционы уже размещены. Какую сумму власти планируют потратить на эти цели, не уточняется. Поставщики станут известны к сентябрю. Песок и соль планируют завезти на дорожно-эксплуатационные участки всех городских округов до 30 сентября.

По данным мэрии, некоторое количество песко-соляной смеси — порядка 2,5 тыс. тонн — осталось с прошлого сезона.

Напомним, зима 2017/2018 в Омске была суровой и богатой на осадки. С начала зимнего сезона по апрель с территории города вывезли более 720 тысяч кубометров снега.

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