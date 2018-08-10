Ереван, 10 августа, 2018, 13:37 — ИА Регнум. С мая 2018 года эмиграция из Армении прекратилась. Об этом на встрече с гражданами в городе Берд на севере Армении заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

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«С мая каждый месяц больше людей приезжают в Армению, чем уезжают из неё. Давайте этот темп не только поддержим, но и удвоим его, утроим. Нам некуда уезжать из нашей родины. Мы должны вернуть в Армению тех, кто уехал, потому что в мире нет места лучше, чем Армения. Армения — это то место, где люди свободны, горды и счастливы. Я всех поздравляю с такой Арменией», — заявил Никол Пашинян.

Ранее главное управлении гражданской авиации (ГУГА) Армении сообщило, что за первые шесть месяцев этого года в Армению воздушным транспортом прибыло больше пассажиров, чем уехало. Так, в первом полугодии через ереванский аэропорт «Звартноц» из Армении уехало 554 359 пассажиров, а прибыло — 576 505.

Долгое время в Армении наблюдался отрицательный показатель по числу прибывших и уехавших, несмотря на заверения бывших властей довести население Армении до 4 млн.

По мнению некоторых экспертов, снижение количества уехавших обусловлено сменой власти в Армении. Многие надеются на новое правительство и отказались от идеи покинуть Армению.