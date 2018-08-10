Бишкек, 10 августа, 2018, 13:31 — ИА Регнум. На пересечении улиц Рыскулова и Исанов в центре столицы Киргизии сегодня, 10 августа, произошел взрыв самодельного взрывного устройства, в результате которого пострадал российский бизнесмен Александр Гайдуков, сообщил «АКИpress».

(сс) Alexandre Dulaunoy Самодельное взрывное устройство

По предварительным данным, бомбу неустановленные лица установили несколько дней назад под кустом возле автомобиля, принадлежащего потерпевшему, а потом подорвали дистанционно в момент, когда предприниматель из России проходил мимо.

Пострадавшего бизнесмена доставили в Бишкекский научно-исследовательский центр травматологии и ортопедии «с инородными телами в бедре и кисти руки». Там ему оказали амбулаторную помощь, после чего он ушел из больницы, пишет «Kaktus.media», ссылаясь на данные минздрава Киргизии.

По информации киргизстанских СМИ, до 1991 года Александр Гайдуков работал в управлении КГБ по Ленинграду и Ленинградской области. Также он является членом Международного общества профессионалов разведки в сфере конкуренции и руководителем Санкт-Петербургской региональной ассоциации профессионалов безопасности бизнеса и деловой разведки.

ИА REGNUM напоминает, что по словам Гайдукова, весной 2016 года на его жизнь уже было совершено одно покушение. Тогда киллер дважды стрелял в него из ружья, но оба раза промахнулся, после чего бросил оружие и скрылся. В момент покушения бизнесмен находился в машине, принадлежащей Эмилю Бекбоеву, родному брату депутата республиканского парламента Замира Бекбоева.