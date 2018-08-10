Сысерть, Свердловская область, 10 августа, 2018, 13:21 — ИА Регнум. В Свердловской области приостановлена деятельность детского оздоровительного лагеря «Чайка» в Сысертском районе, в котором произошло массовое заболевание детей острой кишечной инфекцией. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Прощай лагерь!

«По результатам эпидемиологического расследования установлено, что причиной заболеваемости детей явился носитель норовируса среди персонала пищеблока. Кроме того, распространению инфекции послужила недостаточная укомплектованность персоналом на пищеблоке», — уточнили в надзорном ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, массовое заболевание детей в оздоровительном лагере «Чайка» произошло во время четвёртой смены 6 августа. Шесть детей пожаловались медикам на боли в животе и рвоту. Все заболевшие были изолированы, а впоследствии отправлены домой для прохождения амбулаторного лечения.

По факту массового заболевания детей прокуратура Свердловской области и региональное следственное управление СКР организовали проверки.