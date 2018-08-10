Москва, 10 августа, 2018, 13:08 — ИА Регнум. Поскольку в настоящее время продолжается судебный процесс по делу обвиняемых в экстремизме активистов ультраправого движения «Новое величие», президент России Владимир Путин не может высказываться по данной ситуации. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

По словам официального представителя Кремля, администрация президента РФ держит на контроле происходящее.

«Идет судебный процесс, поэтому здесь, естественно, президент не может в него никак вмешиваться», — подчеркнул Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 августа Дорогомиловский суд Москвы продлил до 13 сентября содержание под стражей активистки ультраправого движения «Новое величие» Анны Павликовой.

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