Ярославль, 10 августа, 2018, 13:07 — ИА Регнум. Пользователи соцсетей обвиняют мэрию Ярославля в использовании административного ресурса на выборах в Ярославскую областную думу на основании записи общегородского совещания 10 августа, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Страница Владимира Слепцова в Facebook Мэр Ярославля и кандидаты в депутаты встречаются с жителями

Фрагмент записи выложен в сообществе «Неравнодушный Ярославль». На ней один из чиновников зачитывает жалобу жителей на то, что на улице Кривова две недели не вывозятся спиленные ветки деревьев. Ответил на это глава Фрунзенского и Красноперекопского районов Андрей Удальцов.

«Сейчас идет активная фаза кандидатов в депутаты по опиловке деревьев. И некоторые кандидаты не успевают просто-напросто убирать. Сегодня мы уберем», — сказал глава района Андрей Удальцов.

Мэр Ярославля Владимир Слепцов одернул своего подчиненного: «Вы что-то перепутали немножко, да?» Видимо, мэр понимает, что официально помогать кандидатам в депутаты делать «добрые дела» исполнительная власть не может.

Но Андрей Удальцов не понял, что именно он перепутал и еще раз подтвердил, что уберет спиленные кандидатами ветки.

«Если это не адмресурс, то что это?» — прокомментировал в социальной сети один из кандидатов в депутаты, которому, видимо, мэрия не помогает пилить и убирать ветки.

Впрочем, сам Владимир Слепцов почти каждый день появляется во дворах Ярославля в предвыборный период, и почти каждый раз вместе с ним появляются кандидаты в депутаты.