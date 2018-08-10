Нью-Дели, 10 августа, 2018, 13:03 — ИА Регнум. По меньшей мере 69 туристов, в том числе 20 иностранцев, застряли на курорте в городе Муннар в штате Керала на юго-западе Индии из-за мощных ливней, сообщает 10 августа NDTV.

Цитата из м/ф «Сад изящных слов». реж Макото Синкай. 2013. Япония Дождь

По данным телеканала, туристы не могут выехать из города, поскольку ливни вызвали сход оползней на дороги. На помощь заблокированным туристам были отправлены военнослужащие. Информации о пострадавших нет.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала 2018 года в Индии от наводнений, селей и оползней, вызванных ливнями, погибли более полутора тысяч человек. Ежегодно в сезон муссонов на северо-востоке Индии случаются наводнения, жертвами которых становятся сотни и даже тысячи людей.

Читайте также: МИД РФ предупредил российских туристов о начале сезона муссонов в Индии