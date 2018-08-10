Ним, Франция, 10 августа, 2018, 13:21 — ИА Регнум. Наводнение, вызванное сильными дождями, обрушилось на юг Франции, в результате 750 человек были эвакуированы, сообщает France 24.

Альфред Сислей. Наводнение в Пор-Марли. 1876

Грозы, начавшиеся в четверг, 9 августа, на востоке и юго-востоке Франции привели к сильному наводнению. Во французском департаменте Гард эвакуировали сотни людей, включая 184 отдыхающих летнего лагеря.

Из 184 человек — 136 детей и подростков успешно эвакуировали, а 10 человек были госпитализированы с незначительными травмами.

«В результате сильных дождей уровень воды поднялся до 1,5−2 метров», — заявили в префектуре департамента.

Ранее сообщалось, что на юге Франции в качестве мер предосторожности были эвакуированы 1600 человек, главным образом отдыхающих, в департаментах Ардеш, Гард и Дром.