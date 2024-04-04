Москва, 10 августа, 2018, 13:26 — ИА Регнум. Издательство «Манн, Иванов и Фербер» выпустило графический роман «Нейрокомикс»Ханы Рос и Маттео Фаринеллы. Книга просто и доступно рассказывает о структуре человеческого мозга и принципах его работы.

Фото предоставлено издательством «Манн, Иванов и Фербер» В дебрях головного мозга

О том, что комикс нестандартный, несложно догадаться уже с первых страниц. Главный герой попадает в глубины мозга, где начинается его большое путешествие. Нейронные леса, пещера памяти, замок обмана… На своём пути герой встречает много непонятных явлений, разобраться в которых ему помогают лучшие гиды — великие ученые, ставшие пионерами в области нейробиологии. Сантьяго Рамон-и-Кахаль, Камилло Гольджи, Чарльз Скотт Шеррингтон, Бернард Кац, Иван Павлов и другие ученые рассказывают о своих открытиях, наглядно демонстрируя работу тех или иных составляющих мозга.

Что такое нейроны? Какую функцию выполняют нейромедиаторы? Как именно алкоголь и наркотики влияют на мозг человека? Игровая форма комикса доступно рассказывает о сложном и может заинтересовать даже детей.

«Для детей нужно писать так же, как для взрослых, только лучше. Мне кажется, в современном науч-попе, особенно детском, не хватает исторической составляющей. Поэтому, если появятся талантливые комиксы, в которых будут действовать Джеймс Уотсон, Эдвин Хаббл или Альберт Эйнштейн, будет здорово», — считает главный редактор neuronovosti.ru и научный редактор indicator.ru Алексей Паевский.

Фото предоставлено издательством «Манн, Иванов и Фербер» Обложка книги «Нейрокомикс»

Сюжетная линия перемежается с простыми и не очень схемами, разобраться в которых помогают иллюстрации. Например, чтобы объяснить, как выглядят нейроны, авторы комикса изображают их в виде деревьев. Нейромедиаторы, в свою очередь, превратились в спецагентов, которым нужно выполнить особенную миссию для нейронов. В сопровождении таких ассоциативных иллюстраций сложные термины воспринимаются гораздо легче.

Помогает в этом и динамичный сюжет: на протяжении всего комикса главный герой пытается найти выход из мозга и понять, в чье же сознание он попал. Элементы интриги заставляют читателя переворачивать страницу за страницей и получать не только пользу, но и удовольствие от чтения.

Несомненный плюс комикса в том, что над его созданием работали люди, деятельность которых тесно связана и с наукой, и с искусством. Хана Рос — писатель, доктор философии и научный сотрудник в отделе неврологии, физиологии и фармакологии в Университетском колледже Лондона. В 2007 году получила степень магистра в области нейронауки.

Маттео Фаринелла — нейробиолог и иллюстратор. В 2013 году получил степень доктора философии в области нейронауки и с тех пор работает на пересечении науки и искусства. Фаринелла сотрудничал с известными научными учреждениями, среди которых Университетский колледж Лондона, Гарвардский и Колумбийский университеты.