Киев, 10 августа, 2018, 12:46 — ИА Регнум. На 9,71% сократила «Укргаздобыча» чистую прибыль в первом полугодии 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, сообщает 10 августа УНИАН.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

Согласно сообщению, чистых доход компании увеличился на 1,72%, валовая прибыль сократилась на 8,46%. Себестоимость реализованной продукции выросла на 14,8%. Отмечается, что чистая прибыль составила 14,283 млрд гривен ($530 тыс.), валовая прибыль — 18,75 млрд гривен ($690 тыс.).

Напомним, в 2017 году чистая прибыль «Укргаздобычи» увеличилась в 2,6 раза по сравнению с 2016 годом — до 30,5 млрд гривен ($1,12 млрд).