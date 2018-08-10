Сан-Диего, США, 10 августа, 2018, 12:41 — ИА Регнум. Более 550 несовершеннолетних нелегальных мигрантов остаются на границе США без своих родителей, сообщает агентство Prensa Latina.

(сс) Vlynn Плачущий ребенок

9 августа власти США сообщили, что на американских базах остаются под стражей 559 детей в возрасте от 5 до 17 лет. Родители 386 из них были депортированы из страны. За последнюю неделю власти установили контакт с семьями 299 из задержанных детей, местонахождение родителей 26 из них неизвестно. Две недели назад истек срок, назначенный федеральным судьей правительству для воссоединения семей нелегальных мигрантов.

Напомним, 20 июня президент США Дональд Трамп подписал указ, запрещающий практику разделения семей при нелегальном пересечении границы, но к тому времени уже более 2500 детей были разлучены с родителями. В основном это выходцы из стран Латинской и Центральной Америки.

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