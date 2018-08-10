Москва, 10 августа, 2018, 12:37 — ИА Регнум. В Пятом каспийском саммите в городе Актау (Казахстан) примет участие президент России Владимир Путин. Об этом сообщает 10 августа пресс-служба Кремля.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Отмечается, что в ходе мероприятий форума, которые пройдут 12 августа, «президенты Азербайджана, Ирана, Казахстана, России и Туркмении рассмотрят ключевые аспекты сотрудничества на Каспии в различных сферах».

Кроме того, в Кремле сообщили, что центральным событием саммита станет подписание Конвенции о правовом статусе Каспийского моря, работа над которой велась с 1996 года.

Напомним, 8 августа отраслевое издание Oilprice сообщило, что протокол об оценке воздействия на окружающую среду, входящий в Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря, может стать своеобразным «троянским конем», с помощью которого может быть заблокировано строительство морских газопроводов.

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