Калуга, 10 августа, 2018, 12:32 — ИА Регнум. Более 1 млрд 407 млн рублей взыскали калужские судебные приставы за 6 месяцев 2018 года. Это на 11,3% больше, чем в первом полугодии 2017 года (1 млрд 265 млн рублей). Об этом 10 августа сообщила корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель управления ФССП России по Калужской области Любовь Скакун.

R40.fssprus.ru На подведении итогов.

По её словам, в консолидированный бюджет было перечислено более 493 млн рублей, что на 80,8% больше, чем в первом полугодии 2017 года (273 млн рублей). Сумма взысканных налоговых платежей составила более 187 млн рублей, что на 112,5 млн больше, чем за аналогичный период 2017 года.

В первом полугодии 2018 года особое внимание уделялось социально значимым исполнительным производствам. Так, в пользу детей в результате применения мер принудительного исполнения взыскано около 70 млн рублей. Причем, в эту сумму не входят средства, которые выплачены должниками добровольно.

Калужские приставы применяют к должникам по алиментам полный комплекс мер принудительного исполнения, направленных на восстановление нарушенных прав детей. Так, каждый второй должник по алиментам Калужской области ограничен в праве выезда за пределы Российской Федерации, каждый третий ограничен в праве управления транспортными средствами, а каждый 14 находится в розыске. В 2018 году в отношении каждого 23 должника по алиментам составлены протоколы об административной ответственности по статье 5.35.1 КоАП РФ, а в отношении каждого 45 — возбуждено уголовное дело по статье 157 УК РФ.

По-прежнему большое внимание уделялось взысканию заработной платы. В течение шести месяцев 2018 года на принудительном исполнении находилось 3142 исполнительных производств о взыскании задолженности по заработной плате, что на 2117 исполнительных производств меньше аналогичного периода прошлого года. Судебным приставам удалось взыскать более 15 млн рублей задолженностей по заработной плате.

За шесть месяцев 2018 года судебными приставами разыскано 360 человек, находившихся в розыске (за аналогичный период 2017 года — 282), заведено 97 розыскных дела по розыску имущества неплательщиков. найдено 22 транспортных средства. За счет применения временного ограничения должников в праве управления транспортными средствами за полугодие 2018 года взыскано свыше 24 млн 450 тыс. рублей (в 2017 году — 21 млн рублей).

За шесть месяцев 2018 года калужскими судебными приставами вынесено 14 тыс. 304 постановлений о временном ограничении должника в праве выезда за пределы Российской Федерации (в 2017 году — около 4 тыс.). За счёт применения данной меры взыскано 55 млн 280 тыс. рублей (в 2017 году — 18 млн рублей.)

Кроме того, к числу оперативных методов воздействия на должников относится наложение ареста на имущество. Так, в первом полугодии 2018 года количество произведенных арестов составило 2167, что, по сравнению с первым полугодием 2017 года, больше на 20,5% (в 2017 году — 1799). При этом стоимость арестованного имущества превысила 1,4 млрд рублей.

На совещании было отмечено, что в первом полугодии 2018 года на исполнении в структурных подразделениях судебных приставов находилось 320 тыс. исполнительных производств. Нагрузка на одного судебного пристава-исполнителя составила 2065 исполнительных производств (в прошлом году — 1876).

Напомним, что по итогам 2017 года калужские судебные приставы взыскали более 2,75 млрд рублей. В 2017 году сумма, взысканная калужскими судебными приставами, увеличилась по сравнению с 2016 годом на 395 млн рублей и составила 2 млрд 756 млн рублей. Из них более 2 млрд взысканы в пользу граждан и юридических лиц, а около 691 млн рублей поступили в консолидированный бюджет.