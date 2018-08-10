Москва, 10 августа, 2018, 12:25 — ИА Регнум. Сбербанк наблюдает сезонно низкий уровень спроса на обмен иностранной валюты среди населения. Об этом 10 августа сообщает РБК со ссылкой на зампредседателя правления банка Александра Морозова.

Андрей Алексеев ИА Красная Весна Сбербанк

Отмечается, что клиенты Сбербанка ежедневно конвертируют рубли в валюту в объёме до $20 млн. При этом объёмы наличной конверсии на текущей неделе находятся в рамках статистической погрешности — несколько миллионов долларов в день.

Морозов также сообщил, что за период с начала августа Сбербанк зафиксировал приток клиентских средств в размере свыше 40 млрд рублей в эквиваленте. В целом, по его словам, каких-либо «необычных движений» клиентских средств в настоящее время не наблюдается, всё происходит «в рамках сезонности».

Как передавало ИА REGNUM, в последние дни на фоне новостей о планах США ввести новые санкции в отношении России рубль стал снижаться по отношению к доллару. На открытии сегодняшних торгов на Московской бирже курс доллара поднялся более чем на 25 копеек и превысил отметку в 67 рублей впервые с августа 2016 года.