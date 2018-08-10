Москва, 10 августа, 2018, 12:21 — ИА Регнум. Компания Apple, предлагающая использовать iPhone как паспорт, формирует новую реальность, в которой частные корпорации превращаются в поставщиков персональных данных, считает программист ИА REGNUM Юрий Носов.

Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Соглядатай

‍Ранее портал Apple Insider сообщил о регистрации в ведомстве по патентным и товарным знакам США заявки компании Apple на технологию идентификации личности через iPhone. Идея строится на передаче зашифрованных данных владельца из защищенного хранилища к запрашивающему информацию органу.

Не секрет, что корпорация Apple страдает невероятным нарциссизмом. Многие помнят череду скандалов, вызванных патентом на форму телефона Apple, где описывались их чудесные закруглённые углы. На этот раз, конечно, всё серьёзнее. Они скрестили ужа, ежа, жабу и гадюку.

Они взяли всем известную технологию NFC, которая представляет из себя радиометку. Ту самую, которая перепугала службу безопасности Трампа. Напомню, недавно Путин подарил Трампу фирменный мяч с аналогичной радиометкой, и какие-то олухи в его охране начали голосить о том, что теперь Россия будет с её помощью получать секретные сведения.

Засунули в память этой метки биометрические данные, такие как фото, отпечатки пальцев и другие. Теперь это стало не просто радиометкой, а радиометкой, в которой хранятся персональные данные! Серьезная инженерная находка!

Далее, по всей видимости, они сделали какую-то систему по считыванию и обработке этих данных. Мне лично это напоминает недавно внедренную систему Telegram. Passport, которая тоже по запросу предоставляет третьей стороне документы с персональные данными, хранящиеся в зашифрованном виде в облаке.

Ну и, конечно же, секретный компонент Apple, который делает это изобретение поистине инновационным и прорывным — фирменный логотип рядом с названием, которое написано особенным начертанием. Вот где творческие способности инженеров Apple раскрылись в полную силу!

В общем, конечно, это интересная идея. Хотя гораздо интереснее, что в мире наблюдается тенденция по превращению частных корпораций в поставщиков персональных данных. Если раньше каждый сам за себя предоставлял свои персональные данные — путем просовывания паспорта в окошко, то теперь паспорт хранится где-то в облаках.

Тут уж не важно, Apple это или Telegram, или кто угодно ещё. Интересно именно то, что частные корпорации стали владеть этими данными и предоставлять их третьим лицам без всякого с нашей стороны контроля.

Это совершенно новая реальность, в которой вскоре мы все можем оказаться. «Без бумажки — ты букашка», — говорили раньше. А теперь будешь букашкой без учётки в Apple или Google, ну или, на худой конец, в Telegram.

Кстати, а почему по этому поводу молчит государство? Ах, да. Оно пытается заблокировать мессенджер и придумать, как хранить кучу цифрового мусора из зашифрованных котиков за последние полгода по «пакету Яровой». Ну что ж. Кто-то патентует воздух, кто-то хранит цифровой мусор. Дивный новый мир.

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