Луганск, 10 августа, 2018, 12:15 — ИА Регнум. В 2018 году все работники предприятия «Луганскгаз» из Луганской Народной Республики, подававшие заявки на отдых, поехали на побережье Черного моря в Россию, сообщает 10 августа «Луганский информационный центр».

Мария Нестерова-Берзина. Трудящимся — здоровый отдых! 1947

Согласно сообщению, заявки на отдых на Черном море подали 46 сотрудников предприятия. 100% заявок были удовлетворены. Рабочие отправятся в Анапу в Краснодарском крае для отдыха на море. Отмечается, что в 2018 году «Луганскгаз» уже шесть раз отправил рабочих на отдых, включая текущий. Таком образом, на море побывали уже 230 сотрудников.

Отмечается, что сотрудники оплачивают 30% стоимости путевки за себя и 10% — за детей.

Напомним, ЛНР стала самостоятельным государством в 2014 году, после того как Киев начал проводить русофобскую политику в стране.