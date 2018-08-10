Салехард, 10 августа, 2018, 11:56 — ИА Регнум. В столице Ямала, Салехарде, у человека без определенного места жительства украли более 62 тысяч рублей. Бомж находился на момент кражи в состоянии алкогольного опьянения и о воре толком ничего рассказать не может, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД России по ЯНАО.

Антонио Даттило-Руббо. В бедности с кем не поведёшься. 1905

Кража произошла 9 августа в период с 10:00 до 14:15 по местному времени. Бомж 1950 года рождения имел при себе, как он утверждает, 62 520 рублей.

На месте происшествия найдена квитанция о приёме вещей в психоневрологический диспансер. На данный момент правоохранительные органы ведут проверку обстоятельств происшествия.