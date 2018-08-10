Москва, 10 августа, 2018, 11:52 — ИА Регнум. Курс доллара США по отношению к рублю берёт новые высоты: на фоне заявлений о возможном введении в отношении России нового пакета санкций в связи с «делом Скрипалей» американская валюта поднималась в цене выше отметки в 67 рублей. Об этом свидетельствуют данные торгов Московской биржи.

Курс доллара растёт

Ранее сообщалось, что в начале торгов 9 августа на Московской бирже доллар США подорожал на 1 рубль, его стоимость (66,55 рубля за доллар) впервые с ноября 2016 года превысила уровень в 66 рублей.

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Напомним, 10 августа официальный представитель госдепа США Хезер Науэрт заявила, что с помощью нового пакета антироссийских ограничительных мер Вашингтон намерен добиться от Москвы «более надлежащего поведения».

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