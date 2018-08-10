Нальчик, 10 августа, 2018, 11:52 — ИА Регнум. Пенсионная реформа Российской Федерации — это вопрос весьма непростой и довольно противоречивый. Как человек, постоянно сталкивающийся с общественной экспертизой тех или иных законопроектов, могу уверенно сказать, что необходимость совершенствования пенсионной системы, очевидно, уже назрела, но краеугольным камнем всего этого процесса являются такие изменения, которые должны обеспечить достижение приоритетных стратегических задач, стоящих перед поистине социальным государством. Законодатель должен понимать, что повышение пенсионного возраста процесс весьма социально чувствительный, затрагивающий, в той или иной степени, практический все население страны, заявил корреспонденту ИА REGNUM председатель Комиссии по молодежной политике, спорту и патриотическому воспитанию Общественной палаты Кабардино-Балкарской Республики Тимур Гуппоев.

Асият Теппеева Председатель Комиссии по молодежной политике, спорту и патриотическому воспитанию Общественной палаты Кабардино-Балкарской Республики Тимур Гуппоев

В этой связи, говорить о принятии подобных законопроектов, не обеспеченных предварительной процедурой доверительного диалога между государством и обществом, в рамках которого должно состояться широкое общественное и экспертное обсуждение предлагаемой концепции пенсионной реформы, представляется весьма скорополительным. Кроме того, подобные нововведения должны активно сопровождаться информационно-разъяснительной работой среди граждан. В случае, если названные механизмы не будут в полной мере использованы при разработке и принятии закона о реформе пенсионной системы, государство может получить негативный эффект в виде высокой степени недовольства и недоверия населения к существующей власти, что несомненно скажется на эффективности работы самой власти.

«Принятие обсуждаемого законопроекта о пенсионной реформе в РФ, несет в себе ряд опасностей и рисков, как экономических, так и социальных. Задача законодателя заключается в том, что необходимо собрать все рекомендации, предложения и пожелания, выработанные в процессе широкого экспертного и общественного обсуждения, просчитать последствия и принять пакет мер, которые обеспечат исключение выше описанных рисков. Как член Общественной палаты КБР, ответственно заявляю, что общественная палата КБР готова и уже принимает самое активное участие в обсуждении и выработке предложений и рекомендаций, которые направлены на улучшение и повышение качества законопроекта о пенсионной реформе», — высказал своё мнение Гуппоев.

Развитие сюжета: «Повышение пенсионного возраста»