Киев, 10 августа, 2018, 11:49 — ИА Регнум. Импорт нефтепродуктов увеличила Украина в течение семи месяцев 2018 года на 31,5% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, сообщает пресс-служба государственной фискальной службы (ГФС) Украины.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Согласно сообщению, Украина импортировала за указанный период нефтепродукты на сумму $2,753 млрд. В России Киев купил нефтепродуктов на $1,01 млрд, в Белоруссии — на $1,11 млрд, в Литве — на $262,7 млн. Таким образом, импорт нефтепродуктов из России составил 36,71% от общего импорта нефтепродуктов, из Белоруссии — 40,37%, из Литвы — 9,54%. Всего было импортировано 4,165 млн т нефтепродуктов.

Напомним, в 2017 году Украина увеличила расходы на импорт нефтепродуктов на 27,3% до $4,2 млрд.