Москва, 10 августа, 2018, 11:45 — ИА Регнум. Законопроект о штрафах за нарушения при прохождении техсмотра транспортных средств, правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 10 августа.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Засада

Прежде всего, уточняется, что «управление транспортным средством, в отношении которого не оформлена в установленном порядке диагностическая карта, подтверждающая допуск транспортного средства к участию в дорожном движении», влечет наложение административного штрафа в размере 2 тыс. рублей.

Вводятся санкции для операторов техосмотра. В частности, оформление диагностической карты, подтверждающей допуск транспортного средства к участию в дорожном движении, в отношении которого не проведен технический осмотр или при проведении технического осмотра которого выявлено несоответствие этого транспортного средства обязательным требованиям безопасности транспортных средств, — влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 5 тыс. до 10 тыс. рублей, а на юрлиц — от 100 тыс. до 300 тыс. рублей.

Вместе с тем по ряду нарушений предусмотрен штраф до 500 тыс. рублей, а также дисквалификация для того, кто проводил техосмотр.