Москва, 10 августа, 2018, 11:30 — ИА Регнум. Московская компания «Региональный страховой центр» лишилась права на осуществление добровольного личного страхования, за исключением добровольного страхования жизни, и на осуществление добровольного имущественного страхования. Действие лицензий на эти действия приостановлены Центробанком РФ. Приказ был подписан 9 августа, а решение вступает в силу с 10 августа.

Дарья Антонова ИА REGNUM Банк России

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Такое решение принято в связи с неисполнением страховщиком предписания Банка России надлежащим образом, а именно — несоблюдением требований финансовой устойчивости и платежеспособности.

Согласно сообщению на сайте регулятора, для устранения нарушений компании даётся пять дней со дня размещения приказа на официальном сайте Банка России. Кроме того, в страховой организации ЦБ РФ назначил временную администрацию сроком на шесть месяцев.