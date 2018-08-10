Киев, 10 августа, 2018, 11:29 — ИА Регнум. Россия готовится к блокаде Азовского побережья Украины, заявил секретарь совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов, сообщает 10 августа «112 Украина».

stuart anthony Робкий и тени боится

По его словам, о подготовке к блокаде говорят «незаконные» действия России, при этом ни одного незаконного действия Турчинов привести так и не смог. Так, строительство Керченского моста — совершенно законное действие, так как Крым является российской территорией. А досмотр судов в Азовском море и вовсе согласован с Украиной в 2004 году. Тем не менее Турчинов предложил перебросить дополнительные силы на Азовское побережье, чтобы не допустить «блокады».

Напомним, Крым присоединился к России 16 марта 2014 года в результате референдума. Киевская хунта не смогла смириться с потерей полуострова и заявила, что референдум якобы «незаконный».