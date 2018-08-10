Кировград, Свердловская область, 10 августа, 2018, 11:28 — ИА Регнум. На Урале надзорные органы проводят проверку в связи с размытием дороги и обрушением пешеходного моста в Кировграде. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Eric Обрушение моста

«Установлено, что в ночь на 10 августа 2018 года в связи с обильными атмосферными осадками и повышением уровня воды в реке Южная Шуралка была размыта часть дорожного полотна по улице Кировградская, обрушен пешеходный мост, соединяющий улицы Пушкина и Некрасова», — уточнили в пресс-службе ведомства.

По итогам прокурорской проверки будет дана правовая оценка действиям городской администрации в части соблюдения действующего законодательства и в случае необходимости приняты меры прокурорского реагирования.

Как сообщало ИА REGNUM, на данный момент для устранения последствий ЧП на месте работает аварийная спецтехника. В администрации города пояснили, что никакой угрозы жизнеобеспечения для жителей посёлка нет, так как к нему есть другая дорога и мост. В мэрии сообщили, что дорогу смыло водой, уровень которой поднялся в реке после обильных осадков.