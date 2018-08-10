Калуга, 10 августа, 2018, 11:25 — ИА Регнум. В Калужской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника исправительной колонии строгого режима. Он подозревается в получении взяток в крупных размерах и превышении должностных полномочий. Об этом 10 августа сообщил корреспонденту ИА REGNUM следователь по расследованию особо важных дел СУ СК России по Калужской области Василий Сажко.

Picserver.org Коррупция

По версии следствия, в период с 2014 по 2017 годы начальник исправительной колонии получал взятки от осужденного за содействие в его условно-досрочном освобождении и за замену неотбытой части наказания на более мягкое, за положительные характеристики, предоставление выходного дня за пределами колонии, неприменение к нему мер взыскания за нарушение режима, за разрешение выезда на территорию другого субъекта.

«В качестве предметов взятки в деле фигурируют деньги, а также оказание незаконных услуг имущественного характера, а именно: оплата покупки отделочных материалов, предметов мебели и других вещей», — сказал Василий Сажко.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем обвинительное заключение в отношении обвиняемого утверждено прокурором, и в ближайшее время бывший начальник исправительной колонии предстанет перед судом.

Между тем, по информации ряда калужских СМИ, в данном случае речь идёт о бывшем начальнике Медынской исправительной колонии № 4 Николае Т. Он подозревается в получении крупных взяток. Считается, что с помочью полученных средств бывший глава колонии построил дом в деревне Николаевка Малоярославецкого района. Строили дом и делали мебель для этого дома заключенные колонии. Деньги за работу заключённые не получали, а их родственники приобретали для начальника колонии не только стройматериалы, но и парфюмерию. Её реализовывали в магазине калужского торгово-развлекательного центра. Хозяйкой магазина является супруга начальника колонии.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, начальник исправительной колонии строгого режима № 4 в калужском городе Медынь, полковник внутренней службы был задержан оперативниками ФСБ за получение взятки.