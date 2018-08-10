Вашингтон, 10 августа, 2018, 11:23 — ИА Регнум. Селфимания в социальных сетях привела к новому виду психического расстройства среди молодежи, сообщается в профессиональном издании для пластических хирургов JAMA Facial Plastic Surgery Viewpoint.

Рене Магритт. Конец созерцания. 1927

Врачи отмечают тревожную тенденцию: все чаще совсем молодые люди прибегают к пластической хирургии, чтобы достичь идеальной внешности. Но если раньше пациенты приходили с фотографиями знаменитостей, на которых хотят быть похожими, то теперь они показывают хирургам свои селфи, сделанные с помощью фильтров Instagram и Snapchat и фотошопа. Подростки привыкают видеть себя с длинными ресницами, увеличенными глазами и идеальной кожей и уже не могут без дискомфорта воспринимать свою реальную внешность. Этот феномен специалисты назвали Snapchat-дисморфофобией.

«Тревожная тенденция, потому что эти отфильтрованные селфи часто представляют недостижимую внешность, размывая грань между реальностью и фантазией для этих пациентов», — пишут врачи.

Дисморфофобия — психическое расстройство, при котором человек чрезвычайно критичен к своей внешности, может испытывает серьезное беспокойство из-за незначительных дефектов на теле.