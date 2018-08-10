Барнаул, 10 августа, 2018, 11:21 — ИА Регнум. В ближайшие двое суток — 11−12 августа — погода в Алтайском крае испортится. Штормовое предупреждение передало сегодня, 10 августа, региональное ГУ МЧС РФ со ссылкой на синоптиков: дожди, местами сильные ливневые дожди, грозы, град, шквалистое усиление ветра до 20−25 м/с.

Алексей Саврасов. Гроза. 1856

В этот же период (с 11 по 13 августа) в отдельных районах края сохранится высокая пожароопасность (4 класс горимости). В связи с неблагоприятным прогнозом спасатели не исключают увеличение количества бытовых пожаров, происшествий на водных объектах края.

Поскольку вероятность возникновения лесных и степных пожаров высока, подразделения Главного управления МЧС России по Алтайскому краю подготовились к ликвидации возможных последствий непогоды, оказанию помощи гражданам.