Москва, 10 августа, 2018, 11:13 — ИА Регнум. Криптовалюта биткоин после недельного падения начинает восстанавливаться и демонстрирует тенденцию к росту. Об этом свидетельствуют данные торгов 10 августа.

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Согласно данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену по биржам, по состоянию на 10:54 биткоин дорожал на 2,06% — до $6489,51. При этом ещё 1,5 часа назад рост составлял всего 1,71%. На крупнейшей по объёму торгов криптовалютами бирже Binance биткоин дорожал на 1,81%, достигнув $6465.

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Добавим, что криптовалюта Ethereum, напротив, потеряла 0,04%; стоимости, опустившись до $362,51.

Как сообщало ИА REGNUM, падение курса биткоина продолжалось последнюю неделю. Так, на торгах 7 августа стоимость этой криптовалюты упала ниже отметки в $7 тысяч — снижение по сравнению с показателем предыдущего закрытия торгов составило 1,67% (до $6974). 9 августа курс биткоина продолжил снижение и опустился ниже отметки в $6,4 тысячи. В конце июня курс биткоина опускался до $5,8 тысячи, но затем возобновил рост и 24 июля преодолел отметку в $8 тысяч.