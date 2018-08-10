Киев, 10 августа, 2018, 11:03 — ИА Регнум. Тендер на поставку 502,5 т жидкого хлора объявил «Кивеводоканал», сообщает 10 августа «Укринформ».

Materialscientist Жидкий хлор

Согласно сообщению, украинское коммунальное предприятие решило провести диверсификацию поставок жидкого хлора, чтобы не зависеть от украинского монополиста «ДнепрАзота». «Киевводоканал» готов сотрудничать с иностранными компаниями, однако при условии, что жидкий хлор будет доставлен в Киев — у украинского предприятия нет собственного специализированного транспорта для этих целей.

Аукцион по тендеру пройдет 9 октября 2018 года. Отмечается, что на данный момент город обеспечен хлором в достаточном количестве.

Напомним, «ДнепрАзот» — единственное предприятие на Украине, производящее жидкий хлор. Реагент нужен для очистки воды. Ранее «ДнепрАзот» временно прекратил производство хлора, что привело к панике на Украине.