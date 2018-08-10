Нью-Йорк, США, 10 августа, 2018, 11:01 — ИА Регнум. Кандидатура бывшего президента Чили Мишель Бачелет выдвинута на пост Верховного комиссара ООН по правам человека. Голосование пройдет 10 августа, сообщает France 24.

Michelle Bachelet Мишель Бачелет

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антонио Гутерриш в среду, 8 августа, выдвинул кандидатуру Мишель Бачелет на должность Верховного комиссара по правам человека.

«Мишель Бачелет займет одно из самых трудных рабочих мест в мире, так как в последнее время права человека подвергаются широкомасштабной атаке», — заявил генсек ООН.

Если кандидатура 66-летней Мишель Бачелет будет одобрена, она сменит действующего комиссара по правам человека Зейда Раад аль-Хусейна, который должен уйти в отставку в конце месяца по истечении четырехлетнего срока.

Зейд Раад аль-Хусейн заявил, что не будет баллотироваться на второй срок. По его словам, крупные державы, в том числе США, Китай и Россия, вряд ли поддержат его кандидатуру. Он не стеснялся критиковать некоторые меры, принятые Дональдом Трампом.

Мишель Бачелет была первой женщиной, занимающей пост президента в Чили. С 2006 по 2010 год она была избрана на первый президентский срок. Затем с 2010 по 2013 год Мишель Бачелет возглавила недавно созданное агентство ООН по делам женщин, а в 2014 году она баллотировалась на второй президентский срок и была переизбрана.