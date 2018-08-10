Мишель Бачелет выдвинута на пост комиссара ООН по правам человека
Нью-Йорк, США, 10 августа, 2018, 11:01 — ИА Регнум. Кандидатура бывшего президента Чили Мишель Бачелет выдвинута на пост Верховного комиссара ООН по правам человека. Голосование пройдет 10 августа, сообщает France 24.
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антонио Гутерриш в среду, 8 августа, выдвинул кандидатуру Мишель Бачелет на должность Верховного комиссара по правам человека.
«Мишель Бачелет займет одно из самых трудных рабочих мест в мире, так как в последнее время права человека подвергаются широкомасштабной атаке», — заявил генсек ООН.
Если кандидатура 66-летней Мишель Бачелет будет одобрена, она сменит действующего комиссара по правам человека Зейда Раад аль-Хусейна, который должен уйти в отставку в конце месяца по истечении четырехлетнего срока.
Зейд Раад аль-Хусейн заявил, что не будет баллотироваться на второй срок. По его словам, крупные державы, в том числе США, Китай и Россия, вряд ли поддержат его кандидатуру. Он не стеснялся критиковать некоторые меры, принятые Дональдом Трампом.
Мишель Бачелет была первой женщиной, занимающей пост президента в Чили. С 2006 по 2010 год она была избрана на первый президентский срок. Затем с 2010 по 2013 год Мишель Бачелет возглавила недавно созданное агентство ООН по делам женщин, а в 2014 году она баллотировалась на второй президентский срок и была переизбрана.