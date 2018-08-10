Салехард, 10 августа, 2018, 10:59 — ИА Регнум. На Ямале величина прожиточного минимума выросла на чуть больше процента, на 185 рублей. За II квартал 2018 года в расчёте на душу населения он составил 16 168 рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства ЯНАО.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

Для трудоспособного населения прожиточный минимум за II квартал 2018 года на Ямале составил 16 849 рублей, для пенсионеров — 12 700 рублей, для детей — 16 175 рублей.

Величина прожиточного минимума устанавливается для расчётов социальной поддержки отдельных групп населения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Минтруда России планирует поднять прожиточный минимум в стране во втором квартале 2018 года на 4%. В расчёте на душу населения его размер составит 10 тыс. 444 рублей.