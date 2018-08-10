Киев, 10 августа, 2018, 10:50 — ИА Регнум. Украинские эксперты и политики продолжают обсуждать критическую ситуацию с государственным бюджетом и минимальными остатками средств на казначейском счете, передает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 10 августа.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

Напомним, согласно официальным данным, остаток средств на едином счете Государственной казначейской службы Украины на 1 августа 2018 года составил всего 1,995 млрд грн, что является минимальным значением показателя с января 2014 года. По данным ведомства, текущий остаток в пять раз ниже показателя на начало июля и в три раза ниже показателя на начало текущего года.

Дефицит государственного бюджета Украины по итогам первого полугодия 2018 года составил 9,8 млрд грн, хотя в 2017 году за этот период госбюджет был сведен с профицитом в 29 млрд грн.

Для спасения ситуации Национальный банк Украины в экстренном порядке окончательно рассчитался по обязательствам перед госбюджетом Украины, перечислив всю сумму прибыли за 2017 год — 44,6 млрд гривен.

Обычно этот процесс (выплата прибыли Нацбанком) растягивался на весь год и заканчивался поздней осенью, отмечает в своем комментарии экономический эксперт Алексей Кущ. Но «обычно» на Украине и выплаты пенсий не задерживали, добавляет специалист.

«Отсюда несколько выводов: ситуация с бюджетом и остатками на казначейском счете действительно не сладкая. Никто не думает про осень — лишь бы лето продержаться, а там на коленях умолять МВФ выделить два миллиарда, без которых экономика рискует улететь во времена гайдамаков», — прогнозирует Кущ.

Отметим, что после телефонного разговора президента Украины Петра Порошенко с государственным секретарем США Майком Помпео 8 августа ряд украинских СМИ сообщили, что следующий транш МВФ принципиально согласован и может поступить на Украину уже в сентябре 2018 года. При этом конкретика — например, сумма транша или точная дата его поступления — не сообщается.