Кемерово, 10 августа, 2018, 10:45 — ИА Регнум. Исключение сгоревшего здания кемеровского ТРЦ «Зимняя вишня» из числа вещественных доказательств по делу о пожаре признано законным. Об этом сообщили в Центральном районном суде столицы Кузбасса.

Иван Шилов ИА REGNUM ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово

Отмечается, что судом оставлена без удовлетворения жалоба потерпевших по уголовному делу о пожаре. В суде сообщили, что потерпевшие требовали признать незаконным постановление, выводящее здание торгового центра из перечня вещественных доказательств.

Как сообщало ИА REGNUM, пожар в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерове произошёл 25 марта. Пожарным удалось справиться с огнём лишь к утру 26 марта. Трагедия унесла жизни 60 человек, большинство из которых — дети.

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