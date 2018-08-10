Донецк, 10 августа, 2018, 10:26 — ИА Регнум. Украинские войска из минометов обстреляли три населенных пункта в Донецкой Народной Республике (ДНР) за сутки 9 августа, сообщает пресс-служба представительства республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM

Согласно сообщению, ВСУ применяли минометы калибра 120 мм и 82 мм и военную технику. Всего за сутки украинские каратели совершили три обстрела, ударив по населенным пунктам Саханка, Ленинское, Коминтерново. В Коминтерново были повреждены два здания.

Напомним, сутками ранее ВСУ устроили массовый обстрел городов и сел ДНР, выпустив за сутки 155 единиц боеприпасов.

Отметим, с 1 июля в Донбассе объявлено «хлебное» перемирие, которое постоянно нарушается киевской армией.