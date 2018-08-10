Киев, 10 августа, 2018, 10:19 — ИА Регнум. Основным поставщиком нефтепродуктов на Украину на сегодняшний день остается Белоруссия, на втором месте — Россия, передает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 10 августа.

Бензин

Соответствующую информацию обнародовала Государственная фискальная служба Украины.

Согласно данным ведомства, Украина в январе-июле 2018 года увеличила импорт нефтепродуктов в денежном эквиваленте на 31,5% по сравнению с январем-июлем 2017 года — до 2,753 млрд долларов. Всего за отчетный период Украина импортировала 4,165 млн тонн нефтепродуктов.

При этом импорт нефтепродуктов из Белоруссии в денежном выражении составил 1,11 млрд долларов (40,37% расходов на импорт нефтепродуктов), из России — 1,01 млрд долларов (36,71% расходов на импорт нефтепродуктов), из Литвы — 262,7 млрд долларов (9,54%), из других стран за отчетный период было импортировано нефтепродуктов на 368,285 млн долларов.

ИА REGNUM напоминает, что в июне премьер-министр Украины Владимир Гройсман рассказал о схеме, по которой нефтепродукты попадают в страну в обход таможни.

«В нейтральные воды Украины заходят танкеры с горюче-смазочными материалами, потом к ним подходят небольшие суда — забирают эти ГСМ без какой-либо растаможки, без какой-либо легализации. Они потом по теневым схемам попадают на АЗС», — рассказал тогда глава украинского правительства.

Весной Гройсман заявлял, что Украина нуждается в инвестициях в нефтеперерабатывающую промышленность, чтобы не закупать топливо за рубежом.

Сейчас из-за роста курса валют на Украине дорожают нефтепродукты. По информации Консалтинговой группы А-95, в начале августа половина сетей АЗС на Украине повысила стоимость топлива в пределах 50 коп./л. В ближайшее время ожидается синхронизация цен на новых уровнях и в оставшихся сетях.