Ярославль, 10 августа, 2018, 10:23 — ИА Регнум. Большинство пенсионеров в Ярославской области могут найти работу. Так в 2017 году 62% граждан пенсионного возраста, обратившихся в службу занятости, смогли получить работу по душе. Об этом сообщает официальный сайт регионального отделения партии «Единая Россия».

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Партия провела мониторинг занятости людей пожилого возраста. Всего в 2017 году за содействием в поиске подходящей работы в органы службы занятости Ярославской области обратилось около полутора тысяч пенсионеров. Согласно статистике, они оказались несколько успешнее граждан предпенсионного возраста. Из 2274 потерявших работу до пенсии, специалисты смогли помочь с устройством на работу лишь половине.

И все-таки в «Единой России» отмечают, что пожилые люди испытывают сложности с трудоустройством.

«Несмотря на имеющиеся уровень образования, профессиональную квалификацию и опыт, гражданам старшего возраста не всегда легко найти новое место работы, — рассказала региональный координатор партийного проекта «Старшее поколение» Елена Базурина.

По мнению членов партии, в процессе трудоустройства пожилых людей важен комплексный подход и внимание государства.