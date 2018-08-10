Ярославль, 10 августа, 2018, 10:07 — ИА Регнум. Дети-сироты в Ярославской области ждут жилья от государства в среднем в течение пяти лет. Об этом говорится в сообщении департамента имущественных и земельных отношений региона, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Василий Перов. Дети-сироты на кладбище (фрагмент). 1864

Всего на 1 июля 2018 года не обеспечено квартирами 1274 человека. Денег на то, чтобы обеспечить всех, не хватает. Так, за пять последних лет квартиры получили лишь 1104 сироты. Оставшимся приходится жить в детском доме после достижения совершеннолетия или снимать квартиру.

Безответственность родителей обходится бюджету дорого. Так, за последние пять лет на приобретение жилья детям-сиротам из федерального и регионального бюджетов потратили 1 млрд 745 млн рублей.

В 2018—2020 годах планируют потратить еще 1 млрд 205 млн. На эти деньги можно было бы построить пять новых детских садов или две школы.