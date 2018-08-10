Киев, 10 августа, 2018, 10:04 — ИА Регнум. Старший следователь генеральной прокуратуры Украины (ГПУ) был задержан после получения им взятки в размере $50 тыс., заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, сообщает 10 августа «Зеркало недели».

Иван Шилов ИА REGNUM Деньги. Коррупция

Согласно сообщению, на старшего следователя поступила жалоба, что он требует взятку. Задержанный предлагал за вознаграждение прекратить уголовное преследование и дать возможность проводить строительство в селе Крюковщина Киевской области. При этом следователь привлек для коррупционной схемы посредника.

Напомним, ранее в Винницкой области задержали прокурора, который требовал у подсудимого $6 тыс. за изменение уголовной статьи на менее тяжкую. При этом посредником между прокурором и подсудимым выступил водитель прокурора.