Петропавловск-Камчатский, 10 августа, 2018, 10:16 — ИА Регнум. Жители Камчатки жалуются, что не могут попасть на дачи из-за визита премьер-министра Дмитрия Медведева на полуостров. Все подъезды к дачным поселкам в окрестностях города Вилючинска перекрыты бетонными блоками, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Медведев

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Как и ожидалось, российский премьер в ходе своего визита на Камчатку посетит военный город Вилючинск. В ожидании главы российского правительства все подъезды к дачным поселкам, расположенным в окрестностях Вилючинска, перекрыты бетонными блоками, либо завалены землёй. Решение перекрыть дороги власти приняли в целях безопасности.

По всей Паратунской трассе, до поворота на Вилючинск, дежурят военные и полиция, сообщило ИА Кам 24.

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Как сообщало ИА REGNUM, российский премьер Дмитрий Медведев сегодня, 10 августа, находится с рабочим визитом на Камчатке, где проводит совещание по социально-экономическому развитию Дальнего Востока.

К визиту Медведева власти Камчатки экстренно заасфальтировали федеральные трассы, оборудовали любимый камчатцами пляж металлодетекторами и закрыли его для посетителей. В центре Петропавловска-Камчатского главу российского правительства ждал военный пенсионер с плакатом, на котором было написано «Денег нет, но вы держитесь». Мужчина хотел показать Медведеву, что на Камчатке ему не все рады.

В 2017 году, во время визита Дмитрия Медведева на Сахалин, жители островного региона жаловались, что ради высокого гостя перекрыли все федеральные трассы и люди опоздали на работу и по делам.