Москва, 10 августа, 2018, 09:57 — ИА Регнум. В Госдуме предлагают не ждать формального введения санкций и поспешить с превентивным ответом.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Дмитрий Медведев

«Не стоит ждать формального введения уже объявленных американских санкций. Ответить надо сейчас и жестко», — отметил в соцсети депутат Госдумы Вячеслав Никонов («Единая Россия»).

Парламентарий полагает, что глава правительства РФ Дмитрий Медведев дал точное определение санкциям — объявление экономической войны.

«Точное определение. А на войне как на войне. Нужно максимально избавиться от какой-либо зависимости от соперника и перестать ему помогать. А значит, ответ должен быть не только симметричным, но и превентивным», — указал Никонов.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Госдеп США заявил о намерении ввести вторую волну санкций в отношении России из-за «дела Скрипалей». Предполагается, что санкции будут введены 22 августа.