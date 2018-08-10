Москва, 10 августа, 2018, 09:46 — ИА Регнум. 19 августа в Москве на Яблочный Спас раздадут продукты питания и освященные яблоки подопечным ГКУ «Центр социальной адаптации для лиц без определенного места жительства и занятий им. Е. Глинки». Об этом «Агентству Москва» сообщили в пресс-службе столичного департамента труда и социальной защиты.

Борис Кустодиев. Яблоневый сад. 1918

В ведомстве уточнили, что встреча с представителями храма апостола Фомы пройдет 19 августа в домовом храме ЦСА имени Е. Глинки, где пройдет праздничный молебен. Подопечные центра получат продукты и освященные яблоки по случаю Яблочного Спаса.

Напомним, Яблочный Спас в РФ отмечается 19 августа, а Медовый спас — 14 августа.