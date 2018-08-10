Славутич, Украина, 10 августа, 2018, 09:44 — ИА Регнум. В Киевской области рейдеры попытались захватить завод по производству колпачков для пластмассовых бутылок «Пак-Экспо Лизинг», заявил директор предприятия Валерий Савченко, сообщает 10 августа УНИАН.

Бандит с большой дороги

По словам, инцидент произошел 8 августа в Славутиче. В 17:30 40 неизвестных лиц в масках ворвались на завод и захватили его. Освободить предприятие удалось только к 24:00 после приезда полиции. Лидера банды задержали. Отмечается, что преступники пытались применить стандартную схему: захватить завод силой, легализовав это фиктивными документами.

Напомним, «Пак-Экспо Лизинг» производит в год 1,2 млрд колпачков и занимает 25% рынка в этом сегменте на Украине. Выручка предприятия в 2017 году составила 132,12 млн гривен ($4,87 млн).