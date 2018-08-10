Калуга, 10 августа, 2018, 09:37 — ИА Регнум. В Калужской области 40-летний отец двоих малолетних сыновей приговорён судом к одному году лишения свободы за жестокое обращение с детьми. При этом наказание условное. Об этом 10 августа корреспонденту ИА REGNUM сообщила помощник прокурора Хвастовичского района Калужской области Валентина Ермиленкова.

Детское насилие

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Служители Фемиды установили, что мужчина с ноября 2017 года по март 2018 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, систематически причинял своим детям — мальчикам 6 и 10 лет — физическую боль, психические страдания, бил детей, при этом сопровождал свои действия нецензурной бранью.

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«В судебном заседании подсудимый согласился с предъявленным обвинением и полностью признал свою вину. Приговор вступил в законную силу», — добавила представитель надзорного ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале августа Калужский районный суд лишил родительских прав жителя Ферзиковского района за педофилию. Ранее мужчина уже понёс уголовное наказание за надругательство над родным сыном девяти лет, но при этом родительских прав лишён не был.