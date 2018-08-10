Пермь, 10 августа, 2018, 09:38 — ИА Регнум. В Пермском крае число жалоб и судебных исков в ходе предвыборной кампании сократилось в пять раз по сравнению с выборами пятилетней давности. В крае избирательная кампания проходит спокойно и планомерно, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в крайизбиркоме.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

По данным избирательной комиссии Пермского края, по итогам периода регистрации на сегодняшний день в суды поступило всего 24 иска. В период аналогичного количества муниципальных кампаний в 2013 году в суды было подано 122 заявления. Похожая ситуация складывается и с жалобами в комиссиях различных уровней. Сейчас в комиссии подано 12 обращений лишь по четырём из 36 муниципальных образований участвующих в выборах, что говорит о спокойном и планомерном ходе кампании, а также обоснованности принимаемых комиссиями решений.

Напомним, что регистрацию благополучно прошли 3360 кандидатов, отказ получили 300 человек. Причиной стали ошибки в подписных листах и недостоверная информация о судимости либо отсутствие сведений о ней. Добавим, что выборы пройдут в 36 районах. На территории края проходит 177 избирательных кампаний.

Стоит отметить, что 8 сентября 2013 года, согласно данным из открытых источников, в регионе проходило 345 избирательных кампаний в 40 муниципальных образованиях.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Прикамье ряд муниципалитетов прошли через реформу местного самоуправления, в результате укрупнения появились городские округа: Гремячинский, Горнозаводский, город Кизел, Краснокамский, Оханский, Чайковский и Соликамский. В них эксперты прогнозируют большую активность в условиях повышенной конкуренции. В ходе объединения были ликвидированы земсобрания, поэтому число мандатов в эту кампанию сократилось.