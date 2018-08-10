Москва, 10 августа, 2018, 09:29 — ИА Регнум. Смерть народной артистки России Тамары Дегтяревой является большим горем для театра и кино, рассказал «Известиям» режиссер сериала «Вечный зов» Валерий Усков.

Цитата из х/ф «Вечный зов». Реж. Владимир Краснопольский, Валерий Усков. 1973-1983. СССР Тамара Дегтярёва в роли Агаты Савельевой

По его словам, внешне актриса было очень скромна, но внутри у нее скапливалась равносильная атомной бомбе энергия. Режиссер также отметил, что Дегтярева была великой русской актрисой, хотя и не была очень популярной.

«Жалко. Она должна была быть популярнее, чем на самом деле была», — заключил Усков.

Напомним, 9 августа Тамара Дегтярева скончалась на 75-м году жизни после продолжительной болезни. До 1970 года актриса служила в Московском театре юного зрителя, а в 1970 году перешла в «Современник».

Народная артистка РФ играла в таких спектаклях, как «Бесы» по роману Федора Достоевского, «Три товарища» Эриха Марии Ремарка, «А поутру они проснулись» по повести Василия Шукшина и многих других. Также Дегтярева сыграла в фильмах «У себя дома», «Встречи на рассвете», «Вечный зов» и других.

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