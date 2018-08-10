Анкара, 10 августа, 2018, 09:16 — ИА Регнум. Попытки оказать экономическое давление на Турцию, в частности посредством дестабилизации финансовой системы, не имеют никакой перспективы и обречены на провал. Об этом заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

Иван Шилов ИА REGNUM Реджеп Эрдоган

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Обращаясь к гражданам в городе Ризе, глава государства призвал население игнорировать антитурецкие кампании. «Против Турции проводятся различные кампании. Не обращайте на них внимания. Если у них есть доллары, то у нас есть наш народ, право и бог», — цитирует «Анатолийское агентство» слова Эрдогана.

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Как сообщало ИА REGNUM, отношения Турции и США обострились после ареста в 2017 году в Турции американского пастора Эндрю Брансона. Турецкие власти обвинили его в связях в запрещенными в стране Рабочей партией Курдистана и «террористической организацией фетхуллахистов» (ФЕТО). В свою очередь президент США Дональд Трамп потребовал освобождения Брансона, пригрозив Турции санкциями. В турецком МИД заявили, что никто не вправе диктовать Анкаре, как поступать.

В конце июля Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что США могут лишиться «сильного и искреннего» союзника в лице Турции, если их отношение к Анкаре не изменится. По словам президента страны, Анкара не намерена торговаться в вопросе о Брансоне и не собирается отступать под угрозами применения санкций. Официальные заявления, звучащие на этот счёт из Вашингтона, глава Турции назвал «психологической войной».