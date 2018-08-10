Пекин, 10 августа, 2018, 08:52 — ИА Регнум. Сотни китайских мусульман вышли на улицы страны в знак протеста против сноса крупной мечети в провинции Нинся, сообщает 10 августа Reuters.

mucahityildiz Мечеть

Правозащитники обеспокоены данным фактом и расценивают его как покушение на свободу вероисповедания, которая гарантируется в Китае.

Пекин не был замечен в нападках на религию, однако в последние годы возрос риск исламского радикализма, что заставляет чиновников быть более внимательным к данным вопросам.

Напомним, на территории Китая проживает свыше 10 млн уйгуров, исповедующих ислам. В их среде встречаются также радикальные исламисты, которые периодически устраивают провокации. Тем не менее в провинции Нинся основную массу населения составляют ханьцы.